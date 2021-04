Leonardo, trama 3^ puntata 6 aprile: Da Vinci dipinge l'Ultima cena (Di lunedì 5 aprile 2021) Terzo appuntamento con la fiction evento Leonardo in onda domani 6 aprile. Le anticipazioni relative a questa puntata, rivelano che il pittore fiorentino in seguito alla morte di Ludovico, riceverà una nuova commissione, ovvero dipingere l'affresco dell'Ultima cena a Santa Maria delle Grazie, ma farà fatica a gestire il suo tormento interiore. Tuttavia, riuscirà a portare a termine il lavoro sperimentando una nuova tecnica. Leonardo, poi, tornerà a Firenze e cercherà di ricucire il rapporto con Caterina, ma senza successo. Qui, poi, accetterà di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini, ovvero la Gioconda. Infine, si trasferirà ad Imola dove avrà non pochi problemi. Leonardo, trama 6 aprile: Da ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Terzo appuntamento con la fiction eventoin onda domani 6. Le anticipazioni relative a questa, rivelano che il pittore fiorentino in seguito alla morte di Ludovico, riceverà una nuova commissione, ovverore l'affresco dell'a Santa Maria delle Grazie, ma farà fatica a gestire il suo tormento interiore. Tuttavia, riuscirà a portare a termine il lavoro sperimentando una nuova tecnica., poi, tornerà a Firenze e cercherà di ricucire il rapporto con Caterina, ma senza successo. Qui, poi, accetterà dire il ritratto di Lisa Gherardini, ovvero la Gioconda. Infine, si trasferirà ad Imola dove avrà non pochi problemi.: Da ...

