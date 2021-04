Lele Mora | lancia il suo nuovo progetto | ecco di cosa si tratta

Leggi su kronic

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il noto agente dei vip,, è pronto are uncompletamente. Andiamo a vedere insieme disi(Instagram)Il personaggio diè uno di quelli che definire controverso è riduttivo. La sua attività, sempre sul filo del rasoio della legalità, è stata molto chiacchierata nel corso degli anni. Come tutti ben sanno, è stato molto vicino a Fabrizio Corona, favorendone l’ascesa nel mondo dello spettacolo. Stando a quanto affermato dallo stesso agente, in passato ha fatto diversi favori all’ex paparazzo, tra cui l’appartamento regalato a Milano oltre che alcune vetture costose. Tuttavia, già da parecchio tempo primaha ...