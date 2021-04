Lecce in trasferta a Pisa per la sesta vittoria di fila. Per il Monza c'è il Pescara (Di lunedì 5 aprile 2021) Si comincia con la prima gara alle 12.30, l'ultima è alle 21: la Serie B gioca oggi, nel giorno di Pasquetta, la sua 32esima giornata. In classifica comanda l'Empoli con 59 punti e una gara in meno, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Si comincia con la prima gara alle 12.30, l'ultima è alle 21: la Serie B gioca oggi, nel giorno di Pasquetta, la sua 32esima giornata. In classifica comanda l'Empoli con 59 punti e una gara in meno, ...

sportli26181512 : Empoli fermo per Covid, Lecce in trasferta a Pisa. Per il Monza c’è il Pescara: Empoli fermo per Covid, Lecce in tr… - LecceCalcio : Penna in trasferta – Chiavacci (Il Tirreno): “Il Lecce ha tutto per la A, ma il Pisa con le big si esalta” - - corrmezzogiorno : #Bari Lecce in campo a Pasquetta per avvicinare la serie A. Ma Corini: «Il Pisa osso duro» - TgrRaiPuglia : Ma la squadra si allena anche oggi in vista della trasferta di domani a Pisa - psb_original : Salernitana, in 22 partono per la trasferta di Lecce: i convocati di Castori #SerieB -