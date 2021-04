Le misure anti-Covid ingolfano le Camere: entro maggio da convertire nove decreti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Covid e l’impatto economico della pandemia hanno costretto il governo di Mario Draghi ad adottare da metà febbraio (periodo dell’insediamento a Palazzo Chigi) una serie di decreti legge per affrontare l’emergenza che rischiano di appesantire il lavoro delle Camere Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 5 aprile 2021) Ile l’impatto economico della pandemia hanno costretto il governo di Mario Draghi ad adottare da metà febbraio (periodo dell’insediamento a Palazzo Chigi) una serie dilegge per affrontare l’emergenza che rischiano di appesre il lavoro delle

Advertising

virginiaraggi : Anche durante questo week end gli agenti della @PLRomaCapitale sono al lavoro per garantire la sicurezza e il rispe… - Viminale : Controlli del #4aprile sulle misure anti #COVID19. Le #Forzedipolizia hanno verificato: ?96.098 persone, 2.405 sa… - Agenzia_Ansa : In Italia sono state 96.098 le persone sottoposte a controllo per il rispetto delle misure anti-Covid nel giorno di… - fisco24_info : Le misure anti-Covid ingolfano le Camere: entro maggio da convertire nove decreti: Il Covid e l’impatto economico d… - AfinetAlberto : RT @virginiaraggi: Anche durante questo week end gli agenti della @PLRomaCapitale sono al lavoro per garantire la sicurezza e il rispetto d… -