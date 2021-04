Lady Dybala Oriana Sabatini | “Torino vita abbastanza noiosa A casa invece sono attiva…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 aprile 2021)compagna dell'attaccante della Juventus Pauloha condiviso su Instagram qualcosa che le è successo nella suadidove lei stessa afferma di avere una". Si è tagliata e mostrato il dito sanguinante. L'argentina in una intervista al tabloid Gente ha confessato che non è molto attiva in questo momento: "Il fatto è che non c'è molto da fare a. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché lui vuole fare molto le cose. Anche se il piano migliore, almeno per me, è rimanere avisto che non mi piace così tanto uscire. Così ci vediamo in tv Netflix ms nel frattempo prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine e ...