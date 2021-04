La strana filiera del polpo | dalla Sierra Leone che non può esportare al Senegal Fino alle tavole dei consumatori anche italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il pesce catturato nel Golfo di Guinea dai pescherecci tricolore e dai loro concorrenti, con presunti illecitisp, segue oscuri percorsiall’ignaro consumatore. Sbocco chiave è l’Europa che deve compensare la domanda non soddisfatta internamente. I prodotti ittici, fonte di profitto per armatori e distributori internazionali, significano sussistenza economica per la popolazione dellache da essi trae il 12% del pil e l’80% delle proteine animali. Tuttavia, dagli anni ‘80 al 2010 si sono dimezzati da 618.40 a 315.40 milioni di tonnellate, secondo un rapporto Fao. “Molti pescherecci a strascico catturano pesci di piccola taglia, spesso usandoli come esca per prenderne di più grandi o ributtandoli morti in mare, impedendo loro di crescere, con gravi danni per il settore”, ...