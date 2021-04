La storia di Denise Pipitone: la sparizione, il processo e la nuova speranza dalla Russia (Di lunedì 5 aprile 2021) La storia di Denise Pipitone, dalla sparizione alla speranza dalla Russia. Il caso di cronaca che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. La storia di Denise Pipitone rappresenta una dei grandi misteri della cronaca italiana. Si è parlato tanto del caso, si sono vissute ore drammatiche e giorni di speranza. Il caso poi è caduto quasi nel dimenticatoio (almeno per quanto riguarda l’opinione pubblica) per poi tornare prepotentemente alla ribalta tra marzo e aprile 2021, quando una ragazza ha lanciato un appello dalla Russia facendo sapere di essere stata rapita e di cercare la sua famiglia. In molti hanno notato la somiglianza con la madre di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladialla. Il caso di cronaca che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Ladirappresenta una dei grandi misteri della cronaca italiana. Si è parlato tanto del caso, si sono vissute ore drammatiche e giorni di. Il caso poi è caduto quasi nel dimenticatoio (almeno per quanto riguarda l’opinione pubblica) per poi tornare prepotentemente alla ribalta tra marzo e aprile 2021, quando una ragazza ha lanciato un appellofacendo sapere di essere stata rapita e di cercare la sua famiglia. In molti hanno notato la somiglianza con la madre di ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - news_mondo_h24 : La storia di Denise Pipitone: la sparizione, il processo e la nuova speranza dalla Russia - damestrearoma : RT @FioriVetro: Guardate l ultima storia di Olesya Rostova, questa è Denise, non può non essere lei. Se non è lei è una CLAMOROSA somiglian… - Ciceahahah : RT @FioriVetro: Olesya Rostova su instagram posta questa storia in cui somiglia clamorosamente a Denise Pipitone. Io sono convinto sia lei.… - orgiagi : @mythyla__ @SamuelMontegra1 Si, l’avvocato aveva detto di aver accettato il confronto in diretta perché a prescinde… -