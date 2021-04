La rivalsa della vedova Cornell nei confronti dei Soundgarden

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tutto iniziò con la pretesa di avere una parte di Royalties del marito defunto Chris. Dopo che la donna non ebbe ciò che sperato, le battaglie non finirono lì. I, infatti, accusarono la donna di avere utilizzato fondi di beneficienza per scopi personali e, adesso, la disputa continua. L’ennesima disputa tra ie la? Benvenuti alla terza puntataserie “chi vincerà tra laed i”. Giusto per sdrammatizzare un pò, ma la faccenda è davvero giunta la terzo risvoltodisputa iniziata con la pretesa avanzata da Vickysui Royaltiesband, una volta spettatrice dei successi del marito defunto. Pare poi che le ...