La Protezione Civile: Da domani allerta meteo in Campania. In arrivo mareggiate e raffiche di vento (Di lunedì 5 aprile 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valido dalle 12 di domani, martedì 6 aprile, e fino alle ore 6 di mercoledì 7 aprile. Si evidenziano “venti forti occidentali con raffiche” e “mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. La Protezione Civile regionale raccomanda agli enti competenti di “attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prestando attenzione, in particolare, alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Ladella Regioneha emanato un avviso dipere mare valido dalle 12 di, martedì 6 aprile, e fino alle ore 6 di mercoledì 7 aprile. Si evidenziano “venti forti occidentali con” e “mare agitato con possibililungo le coste esposte”. Laregionale raccomanda agli enti competenti di “attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi prestando attenzione, in particolare, alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : Il guaio di tanta gente è non avere mai messo piede in un consiglio comunale e voler fare gli statisti. OGNI COMUNE… - lorepregliasco : Un anno fa. Mascherine obbligatorie in Lombardia, ma il capo della Protezione civile diceva che lui non la usava.… - Corriere : Intensificate le verifiche in città, ville, giardini e sulle spiagge. È entrato in azione anche un drone della prot… - Ilari_I : RT @lorepregliasco: Un anno fa. Mascherine obbligatorie in Lombardia, ma il capo della Protezione civile diceva che lui non la usava. ht @… - LuceverdeRadio : ?? #Lombardia #ProtezioneCivile #VentoForte e Rischio #Incendi ?? #6aprile Val Chiavenna - Pedemontana Occidentale -… -