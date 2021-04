La politica estera di Draghi inizia dalla Libia: il premier vuole l’Italia protagonista (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani, martedì 6 aprile, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in Libia per la prima tappa estera del premier. La visita a Tripoli servirà a rivendicare una priorità italiana geo-strategica che già recentemente Roma aveva messo in evidenza quando il ministro Luigi Di Maio era volato a Tripoli in un viaggio lampo per incontrare, primo tra gli occidentali, il nuovo premier onusiano Abdelhamid Dabaiba, alla vigilia della ministeriale del Consiglio Ue e del faccia a faccia col segretario di Stato, Anthony Blinken, a latere del vertice Nato. Draghi arriva in Libia con un percorso chiaro tracciato settimane fa. Quando ha annunciato la sua visita il premier ha esplicitato la linea che intende imporre: “É chiaro che l’Italia difende ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani, martedì 6 aprile, il presidente del Consiglio, Mario, sarà inper la prima tappadel. La visita a Tripoli servirà a rivendicare una priorità italiana geo-strategica che già recentemente Roma aveva messo in evidenza quando il ministro Luigi Di Maio era volato a Tripoli in un viaggio lampo per incontrare, primo tra gli occidentali, il nuovoonusiano Abdelhamid Dabaiba, alla vigilia della ministeriale del Consiglio Ue e del faccia a faccia col segretario di Stato, Anthony Blinken, a latere del vertice Nato.arriva incon un percorso chiaro tracciato settimane fa. Quando ha annunciato la sua visita ilha esplicitato la linea che intende imporre: “É chiaro chedifende ...

