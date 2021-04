La Napoli incivile | due ragazzi si vantano delle loro sanzioni anti covid VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minuto– Duein auto sidi aver ricevuto una caterva diper inottemperanza alle misure di sicurezzacontagio. Un gesto che mostra l’inciviltà ed il poco rispetto di alcune persone nei confronti di tutti i cittadini che ogni giorno si impegnano al massimo, con tsacrifici, per sperare di tornare alla normalità. Un gesto che è stato filmato e reso noto ancora una volta sulla piattaforma social Tik Tok e che è diventato virale. Una piattaforma che negli ultimi tempi sta diventando devastante con una miriade di messaggi sbagliati lanciati da tutenti napoletani come le due mamme che invogliavano lefiglie a farsi lo strascino, per imparare la vera vita. Si è trattato quindi ...