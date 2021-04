La Maglie bombarda Speranza | Visto AstraZeneca in Inghilterra? Italia il peggio d' Europa | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) "Siamo arrivati alla frutta". Maria Giovannainterviene in collegamento a Staserasu Rete 4, ospite di Barbara Palombelli, per parlare di coronavirus, zone rosse, lockdown, annessi e connessi. Secondo la giornalista d'area sovranista, glini sono quelli che hanno avuto "il lockdown più pesante". Questo perché, sottolinea, "è vero che altri Stati hanno chiuso una o due volte, come la Francia che infatti ha fatto il nostro stesso errore, ma noi siamo stati, credo di poterlo dire senza timore di smentita, la nazione che ha chiuso di più, che ha patito di più dal punto di vista economico, che ha avuto la più alta ospedalizzazione, una cosa sbagliata secondo me, e il più alto tasso di crisi economica, e un'organizzazione caotica nei primi due mesi sui vaccini, ora in fase di riassesto". Il ...