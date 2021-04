La madre di Denise Pipitone contro la tv russa: «Il dolore non si paga col ricatto». Il legale: «Senza dati sul Dna prima, non andiamo in onda» (Di lunedì 5 aprile 2021) «Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti, vogliamo certezza e basta». A parlare è Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina rapita il primo settembre del 2004 a Mazara Del Vallo, nel Trapanese. Qualche giorno fa, infatti, una ragazza, Olesya, che assomiglia molto a Piera Maggio, è apparsa in un programma tv russo raccontando la sua storia e dicendo di essere alla ricerca dei suoi veri genitori. Ha vissuto prima con un gruppo di nomadi, poi in un orfanotrofio. Il dubbio che possa essere Denise Pipitone c’è eccome (anche se le sue foto da piccola raccontano un’altra verità). I primi risultati, quelli relativi al gruppo sanguigno di Olesya, arriveranno domani ma esclusivamente in ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) «Ildi un genitore non si ricon ilmediatico. Rimaniamo sempre cauti, vogliamo certezza e basta». A parlare è Piera Maggio,di, la bambina rapita il primo settembre del 2004 a Mazara Del Vallo, nel Trapanese. Qualche giorno fa, infatti, una ragazza, Olesya, che assomiglia molto a Piera Maggio, è apparsa in un programma tv russo raccontando la sua storia e dicendo di essere alla ricerca dei suoi veri genitori. Ha vissutocon un gruppo di nomadi, poi in un orfanotrofio. Il dubbio che possa esserec’è eccome (anche se le sue foto da piccola raccontano un’altra verità). I primi risultati, quelli relativi al gruppo sanguigno di Olesya, arriveranno domani ma esclusivamente in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise, legale madre: 'No al ricatto mediatico dalla tv russa, vogliamo gruppo sanguigno e Dna di Olesya'… - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - Corriere : Denise, domani l’esito del confronto col gruppo sanguigno di Olesya. La madre: «Speran... - Ester_83_ : RT @MediasetTgcom24: Denise, legale madre: 'No al ricatto mediatico dalla tv russa, vogliamo gruppo sanguigno e Dna di Olesya' #denisepipi… - MINNIE545101562 : @SamuelMontegra1 Io spero solo che la madre Piera non vada in tv. Lei è denise -