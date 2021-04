La fuggitiva | tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 aprile 2021) La: trama, cast, quante puntate e streaming dellaDa lunedì 5 aprile 2021 su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda La, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Raie Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Si preannuncia come una serie piena di azione e vede come protagonista ...