La Francia produce “in casa” i vaccini | 250 milioni di dosi entro fine anno Macron | “Questione di indipendenza”

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’investimento, partecipato anche dallo Stato, è stato di diversi. Ma dopo 5 mesi di preparazione laè pronta per avviarei suoi confini la produzione deigrazie a diverse fabbriche subappaltatrici, che porterà alla messa a punto di 250diladell’. L’obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuelha definito “unadi”. I primi flaconi ‘made in France’ uscirdai laboratori della Delpharm, che ha firmato da tempo un contratto con Pfizer e BioNTech. A metà aprile si attiveranche Recipharm e la sua fabbrica che ha un accordo con ...

Advertising

tinas48 : La Francia produce “in casa” i vaccini: 250mila dosi entro fine anno. Macron: “Questione di indipendenza”… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: La Francia produce “in casa” i vaccini: 250mila dosi entro fine anno. Macron: “Questione di indipendenza” https://t.co… - BELLUCCIANGELO : RT @fattoquotidiano: La Francia produce “in casa” i vaccini: 250mila dosi entro fine anno. Macron: “Questione di indipendenza” https://t.co… - jacopogiliberto : RT @paoloigna1: Questo per orgoglio nazionale e mascherare l'insuccesso #Sanofi - paoloigna1 : Questo per orgoglio nazionale e mascherare l'insuccesso #Sanofi -

Ultime Notizie dalla rete : Francia produce

Il Fatto Quotidiano

Documento degli allevatori di 7 Paesi: "In Europa il settoreil 7,2% delle emissioni di gas serra (in Italia il 5,6%) la metà della media mondiale (14,5%)..., Spagna, Germania, ...... Thierry Breton, durante una visita oggi a una fabbrica dell'impresa Corden Pharma, cheuna componente del vaccino Moderna, a Chenôve, vicino a Digione, nel centro della. "La task ...Le dosi non saranno destinate soltanto al mercato francese ma a tutti i paesi europei. Impiegate nella produzione varie aziende subappaltatrici. Nel nord della Francia centinaia di dosi del vaccino As ...L'obiettivo di questa produzione nazionale è quella che il presidente Emmanuel Macron ha definito «una questione di indipendenza» ...