La finale di Carabao Cup ospiterà 8.000 spettatori (Di lunedì 5 aprile 2021) La finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester City del prossimo 25 aprile si giocherà con 8.000 spettatori. L'annuncio arriva direttamente dai club e dai vertici calcistici inglesi che hanno rassicurato che questo sarà un test fondamentale per il ritorno definitivo dei fans. Si tratta appunto di una prova, di un test per valutare se sarà possibile ospitare migliaia di tifosi nei successivi eventi. Il segretario alla Cultura Oliver Dowden ha dichiarato che "le nostre star dello sport e grandi artisti hanno bisogno di noi. Questo test pilota sarà il trampolino di lancio per recuperare il brusio delle esibizioni dal vivo. Abbiamo sostenuto gli sport e le arti con somme senza precedenti. Ma ora è il momento di trasformare in realtà quella grande estate britannica di eventi dal vivo". Ma non solo la finale tra ...

