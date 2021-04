La festa abusiva di Pasqua a Roma interrotta dai Carabinieri (Di lunedì 5 aprile 2021) Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno scoperto una festa e hanno sanzionato 10 persone a Primavalle. I Carabinieri sono intervenuti in via Emma Carelli, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I militari dopo aver raggiunto l’abitazione, all’indirizzo indicato, hanno interrotto la festa e identificato tutti i presenti, parenti ed amici. Successivamente sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19. Non è stato l’unico caso: ieri sera, verso le 23.30, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente tre rumeni che stavano festeggiando ascoltando musica ad alto volume e mangiando ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Ieri pomeriggio idella Stazione diMontespaccato insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno scoperto unae hanno sanzionato 10 persone a Primavalle. Isono intervenuti in via Emma Carelli, dove poco prima alcuni residenti avevano segnalato diverse persone intente a festeggiare all’interno di un appartamento. I militari dopo aver raggiunto l’abitazione, all’indirizzo indicato, hanno interrotto lae identificato tutti i presenti, parenti ed amici. Successivamente sono stati sanzionati in violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19. Non è stato l’unico caso: ieri sera, verso le 23.30, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente tre rumeni che stavano festeggiando ascoltando musica ad alto volume e mangiando ...

Advertising

corrierefirenze : #Firenze, il vicino chiama la #polizia: «Troppi #schiamazzi». La festa abusiva non c'è, ma gli agenti trovano quat… - massimoneri90 : San Marino, festa (abusiva) con i politici senza mascherine: «Abbiamo sbagliato» - xbego0dx : mi piscio raga sono cliché su cliché dai persino i genitori che tornano prima durante una festa semi-abusiva vi prego - LordJimPatusan : @2020Dark00 @MisterW23625484 @lasorelladiKarl Per carità, tutto è possibile. Però c'è questo articolo. Pare che abb… - Stella01961507 : @BassoPatrizio @6166467278004cc @_cieloitalia Forse è lei che deve leggere meglio. Nell'articolo non si parla di un… -