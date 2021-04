La fake news sul Canale di Suez: “Alla guida della portacontainer la capitana Elselehdar”. Lei: “Presa di mira perché donna o egiziana” (Di lunedì 5 aprile 2021) Mentre tutto il mondo aveva gli occhi puntati sull’ingorgo del Canale di Suez, bloccato dAlla portacontainer Even Given che si era incagliata bloccando centinaia di imbarcazioni, lei si trovava a bordo dell’Aida IV, in qualità di primo ufficiale, a centinaia di miglia di distanza dal luogo dell’incidente. Eppure quel giorno Marwa Elselehdar, 29 anni, primo capitano donna di una nave in Egitto, aprendo i social dal telefono ha scoperto di essere divenuta oggetto di una fake news. Tweet e post rilanciavano infatti la notizia secondo cui sarebbe stata proprio lei Alla guida della portacontainer incagliata. E che, dunque, fosse lei la responsabile dell’incagliamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Mentre tutto il mondo aveva gli occhi puntati sull’ingorgo deldi, bloccato dEven Given che si era incagliata bloccando centinaia di imbarcazioni, lei si trovava a bordo dell’Aida IV, in qualità di primo ufficiale, a centinaia di miglia di distanza dal luogo dell’incidente. Eppure quel giorno Marwa, 29 anni, primo capitanodi una nave in Egitto, aprendo i social dal telefono ha scoperto di essere divenuta oggetto di una. Tweet e post rilanciavano infatti la notizia secondo cui sarebbe stata proprio leiincagliata. E che, dunque, fosse lei la responsabile dell’incagliamento...

