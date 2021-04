"La decisione della Rai". Indiscrezioni cruciali sul futuro di Antonella Clerici: sussurri ai piani altissimi (Di lunedì 5 aprile 2021) Dallo scorso 28 settembre, su Rai 1 va in onda È sempre mezzogiorno, l'ultimo programma di Antonella Clerici, iniziato un poco in ritardo rispetto alla data iniziale (il 28 settembre rispetto al 7 settembre). Ma nel giro di poche settimane, il format della rete ammiraglia di Viale Mazzini, è diventato un appuntamento per milioni di italiani all'ora di pranzo. E ora, con la stagione televisiva che volge al termine, è tempo per i primi bilanci. E il bilancio per È sempre mezzogiorno e la Clerici è assolutamente positivo. In media 2 milioni di telespettatori e uno share che spesso e volentieri ha superato il 15 per cento. Ragioni per le quali appare scontato il rinnovo di È sempre mezzogiorno per una seconda stagione, al via da settembre e sempre su Rai 1. Indiscrezione che trova anche delle conferme ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Dallo scorso 28 settembre, su Rai 1 va in onda È sempre mezzogiorno, l'ultimo programma di, iniziato un poco in ritardo rispetto alla data iniziale (il 28 settembre rispetto al 7 settembre). Ma nel giro di poche settimane, il formatrete ammiraglia di Viale Mazzini, è diventato un appuntamento per milioni di italiani all'ora di pranzo. E ora, con la stagione televisiva che volge al termine, è tempo per i primi bilanci. E il bilancio per È sempre mezzogiorno e laè assolutamente positivo. In media 2 milioni di telespettatori e uno share che spesso e volentieri ha superato il 15 per cento. Ragioni per le quali appare scontato il rinnovo di È sempre mezzogiorno per una seconda stagione, al via da settembre e sempre su Rai 1. Indiscrezione che trova anche delle conferme ai ...

Ultime Notizie dalla rete : decisione della Salvata la bimba con l'intestino al posto del polmone La tenacia della piccola sostiene anche tutti i professionisti che, in un ampio ambito multidisciplinare, hanno in cura la bimba e giungono alla decisione di inserirla in lista d'attesa per un ...

Salvini perde terreno: nemmeno i suoi lo seguono più ... a sua volta deve ribadire che ogni decisione è dettata dai numeri. E mentre tutti provano a capire come poter gestire la pandemia e la crisi che ha provocato, Matteo Salvini invece fa della mera ...

La Campania in zona arancione, venerdì la decisione della Cabina di regia La Repubblica Salvini perde terreno: nemmeno i suoi lo seguono più a sua volta deve ribadire che ogni decisione è dettata dai numeri. E mentre tutti provano a capire come poter gestire la pandemia e la crisi che ha provocato, Matteo Salvini invece fa della mera ...

Regione Lombardia e vaccinazione Covid, quando la pezza è peggio del buco Quando la pezza è peggio del buco. Regione Lombardia e i vaccini anticovid. Esperienza reale. Una cittadina di anni 84 con patologie ...

