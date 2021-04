Kurt Cobain | due volte 27 e mille anni di beatitudine | Memories

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) Della morte disi ricordano i boomer, gli adolescenti di oggi, i detrattori e gli artisti tutti. Se hai 27e hai trovato la chiave di scrittura per parlare al mondo intero del tuo inferno, del resto, non te ne vai silenziosamente. Nemmeno se fai di tutto per prendere a calci l’etichetta da rockstar che il mainstream ti ha appiccicato addosso. Ti prendi una colpa che non hai, perché se Smells Like Teen Spirit è un capolavoro e se Nevermind (1991) è il punto di sutura tra il vecchio e il nuovo rock significa che hai fatto centro, ma forse non volevi questo. Ecco, la tua via crucis è iniziata e non ti resta che la “vergogna del Golgota”. Il 5 aprile 1994è già sparito nel nulla da diversi giorni. Dal 171 di Lake Washington Boulevard di East Seattle non arrivano segnali. ...