Kenya chiude due campi profughi, per 400mila destino incerto (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 400 mila profughi e rifugiati da domani si troveranno senza un posto dove andare: scade domani infatti l'ultimatum posto due settimane fa dal governo del Kenya all'Unhcr perché chiuda i due ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 400 milae rifugiati da domani si troveranno senza un posto dove andare: scade domani infatti l'ultimatum posto due settimane fa dal governo delall'Unhcr perché chiuda i due ...

Il Kenya nell’incubo Covid, chiusi gli istituti di Nicolò Il cremonese, direttore esecutivo di Still I Rise, non si arrende: «Porteremo la teledidattica nella baraccopoli. Servono donazioni per comprare tablet e contribuire ai costi della Dad, con l’aiuto di ...

Il cremonese, direttore esecutivo di Still I Rise, non si arrende: «Porteremo la teledidattica nella baraccopoli. Servono donazioni per comprare tablet e contribuire ai costi della Dad, con l'aiuto di ...