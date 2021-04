Juventus-Napoli, Tacconi avverte: “Rischio catastrofe come nel ’91. Pirlo non doveva accettare la panchina” (Di lunedì 5 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus che senza peli sulla lingua ha parlato della difficile stagione bianconera a poche ore dal recupero forse decisivo contro il Napoli. In particolare Tacconi fa un confronto quantomai doloroso per i tifosi della Vecchia Signora: “Mi ricordo il 1991, quando abbiamo perso 5-1 a Napoli con Maifredi in panchina. Mi auguro che non diventi così, ma all’orizzonte vedo il Rischio di una catastrofe. Quell’anno siamo rimasti fuori dalle Coppe.” Per quanto riguarda Pirlo, Tacconi non usa mezzi termini: “Ha sbagliato ad accettare la panchina, era un Rischio troppo grande anche per lui. Da ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Stefano, ex portiere dellache senza peli sulla lingua ha parlato della difficile stagione bianconera a poche ore dal recupero forse decisivo contro il. In particolarefa un confronto quantomai doloroso per i tifosi della Vecchia Signora: “Mi ricordo il 1991, quando abbiamo perso 5-1 acon Maifredi in. Mi auguro che non diventi così, ma all’orizzonte vedo ildi una. Quell’anno siamo rimasti fuori dalle Coppe.” Per quanto riguardanon usa mezzi termini: “Ha sbagliato adla, era untroppo grande anche per lui. Da ...

