Juventus-Napoli (recupero serie A, 7 aprile ore 18:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 5 aprile 2021) Allo Stadium passa una buona fetta di Champions League, quella della prossima stagione a cui sia Juve che Napoli ambiscono. I bianconeri attraversano il momento più difficile della gestione Pirlo, dopo la sconfitta con il Benevento è arrivato l’affannoso pareggio nel derby contro il Torino e adesso anche l’obiettivo minimo del campionato è a rischio. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 5 aprile 2021) Allo Stadium passa una buona fetta di Champions League, quella della prossima stagione a cui sia Juve cheambiscono. I bianconeri attraversano il momento più difficile della gestione Pirlo, dopo la sconfitta con il Benevento è arrivato l’affannoso pareggio nel derby contro il Torino e adesso anche l’obiettivo minimo del campionato è a rischio. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

pisto_gol : Nelle ultime 15giornate l’Inter ha raccolto 38 punti in 14 partite,l’Atalanta 36, Napoli e Juventus 32, Lazio 31. C… - forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - federicocasotti : Sconfitta contro la 16^ in classifica, pareggio strappato in extremis contro la 17^. Il gol di #CR7 non deve metter… - morenoAlmare : RT @mirkonicolino: Positivo un calciatore del #Torino dopo i tamponi effettuati post #derby. Apprensione anche in casa #Juventus in vista d… - Diego31883 : RT @SkySport: Napoli, Insigne e il tabù Stadium verso il recupero con la Juventus -