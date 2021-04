Juventus, il dato che conferma la crisi: non era mai successo in questa stagione (Di lunedì 5 aprile 2021) Juventus, una prima volta con il Torino: non era mai successo in questa stagione. Ecco il dato che riguarda la squadra di Pirlo Gazzetta.it ha evidenziato un dato relativo al pareggio della Juventus contro il Torino. Una prima volta in stagione, infatti, per quanto riguarda la squadra di Andrea Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Dopo una sconfitta, la Vecchia Signora aveva sempre vinto la partita successiva. Il ko contro il Benevento, in questo caso, è stato seguito solamente da un punto nel derby della Mole allo Stadio Olimpico Grande Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021), una prima volta con il Torino: non era maiin. Ecco ilche riguarda la squadra di Pirlo Gazzetta.it ha evidenziato unrelativo al pareggio dellacontro il Torino. Una prima volta in, infatti, per quanto riguarda la squadra di Andrea Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Dopo una sconfitta, la Vecchia Signora aveva sempre vinto la partita successiva. Il ko contro il Benevento, in questo caso, è stato seguito solamente da un punto nel derby della Mole allo Stadio Olimpico Grande Torino. Leggi su Calcionews24.com

