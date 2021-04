Juventus | dalla Spagna | “Cristiano Ronaldo vuole il ritorno di Allegri”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Una crisi impronosticabile, che non solo costringe laad inseguire con chance sempre più ridotte in ottica Scudetto ma che vede i bianconeri in piena lotta per un posto in Champions League. Tanto basta per piazzare un enorme punto interrogativo sul futuro della panchina bianconera al momento occupata da Andrea Pirlo. Sono giorni e settimane di riflessione per Andrea Agnelli che intanto, secondo quanto riporta Don Balon, avrebbe incassato il benestare diper il cambio di allenatore e per ildi Massimiliano. La partita contro il Napoli può rappresentare un crocevia fondamentale per Andrea Pirlo. SportFace.