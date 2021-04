Juventus, crisi economica grave: Agnelli è pronto, novità nella società (Di lunedì 5 aprile 2021) Juventus – La crisi economica colpisce la Juventus. Così come tutti gli altri club in Italia e in Europa che si sono ritrovati ad affrontare una situazione incredibile per via del Coronavirus. E per questo, all’orizzonte, ci potrebbero essere delle novità societarie importanti. Lo ha spiegato, e si è espresso sotto questo aspetto, Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio. “La Juventus sta attraversano una crisi economica come a è accaduto a tutti i club italiani, l’Inter e il Milan. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un rifinanziamento del club oppure dall’ingresso di nuovi investitori nella società”. Juventus, nuovi investitori in società? C’è, però, una sostanziale ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 aprile 2021)– Lacolpisce la. Così come tutti gli altri club in Italia e in Europa che si sono ritrovati ad affrontare una situazione incredibile per via del Coronavirus. E per questo, all’orizzonte, ci potrebbero essere dellesocietarie importanti. Lo ha spiegato, e si è espresso sotto questo aspetto, Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio. “Lasta attraversano unacome a è accaduto a tutti i club italiani, l’Inter e il Milan. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un rifinanziamento del club oppure dall’ingresso di nuovi investitori”., nuovi investitori in? C’è, però, una sostanziale ...

Advertising

Gian19721 : @MarcelloChirico @Paolo_Bargiggia Al di la della notizia faccio notare che nella relazione ai soci su Exor,non una… - Diffidato_ : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, Damascelli e la crisi economica in casa bianconera: 'Possibile ingresso di nuovi investitori' https://t.c… - DavideFm1899 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, Damascelli e la crisi economica in casa bianconera: 'Possibile ingresso di nuovi investitori' https://t.c… - ildpaa : RT @calciomercatoit: ??#Juventus, Damascelli e la crisi economica in casa bianconera: 'Possibile ingresso di nuovi investitori' https://t.c… - calciomercatoit : ??#Juventus, Damascelli e la crisi economica in casa bianconera: 'Possibile ingresso di nuovi investitori' -