Juventus | Cobolli Gigli | “Area tecnica deficitaria con Nedved e Paratici Pirlo? Sbagliato aver cacciato Allegri”

"Sono un tifoso in lutto, la mia squadra è in una situazione complicata - queste le parole di Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente Juventus, ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", su 1 Station Radio -. Il problema di questa Juventus non è Pirlo, ma è stato l'aver lasciato andare un allenatore forte e vincente come Allegri, per passare a Sarri. Quello è stato il passo che, dal mio punto di vista, non andava fatto. La mia opinione su Maurizio è un po' critica, non ho mai capito perché avesse accettato la panchina nonostante si fosse apertamente dichiarato anti-Juve. Le responsabilità di Pirlo sono le minori. L'Area tecnica è deficitaria, e parlo di Nedved e Paratici.

