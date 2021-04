Jannik Sinner sbanca in tv: la finale di Miami è la seconda partita di tennis più vista dopo Federer-Djokovic del 2019 (Di lunedì 5 aprile 2021) Se è vero che Jannik Sinner ha perso la finale del torneo di Miami contro il polacco Hubert Hurkacz, nello stesso tempo l’altoatesino ha fatto breccia nel cuore degli appassionati. Il magico percorso dell’azzurrino sul cemento della Florida ha attirato l’attenzione di appassionanti e non, come testimoniato dai dati d’ascolto dell’atto conclusivo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il match tra Jannik e Hurkacz è stato il secondo match più visto di sempre su Sky dopo la sfida leggendaria tra Novak Djokovic e Roger Federer che ha assegnato il titolo di Wimbledon 2019. La partita di Miami ha ottenuto o 656 mila spettatori medi per il 3% di share tv e una copertura di quasi 1 milione e 800 mila ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Se è vero cheha perso ladel torneo dicontro il polacco Hubert Hurkacz, nello stesso tempo l’altoatesino ha fatto breccia nel cuore degli appassionati. Il magico percorso dell’azzurrino sul cemento della Florida ha attirato l’attenzione di appassionanti e non, come testimoniato dai dati d’ascolto dell’atto conclusivo. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il match trae Hurkacz è stato il secondo match più visto di sempre su Skyla sfida leggendaria tra Novake Rogerche ha assegnato il titolo di Wimbledon. Ladiha ottenuto o 656 mila spettatori medi per il 3% di share tv e una copertura di quasi 1 milione e 800 mila ...

