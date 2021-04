James Rodriguez rinato all’Everton: 100° gol in Europa (Di lunedì 5 aprile 2021) Assente per infortunio da quasi un mese, nella sfida tra Everton e Crystal Palace è tornato in campo James Rodriguez. Il centrocampista ex Real Madrid non ci ha messo tanto per mettere il segno: al 56? minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano, considerando che quella di oggi è la rete numero 100 da calciatore in Europa. Una stagione che lo vede protagonista: 21 gare per lui, 6 gol e 8 assist. @JamesdRodriguez alcanzó los 1?0?0? goles como futbolista en Europa. pic.twitter.com/p68aC3CNup — Everton (@EvertonESP) April 5, 2021 Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Assente per infortunio da quasi un mese, nella sfida tra Everton e Crystal Palace è tornato in campo. Il centrocampista ex Real Madrid non ci ha messo tanto per mettere il segno: al 56? minuto ha timbrato il cartellino per il momentaneo 1-0. Un gol speciale per il colombiano, considerando che quella di oggi è la rete numero 100 da calciatore in. Una stagione che lo vede protagonista: 21 gare per lui, 6 gol e 8 assist. @alcanzó los 1?0?0? goles como futbolista en. pic.twitter.com/p68aC3CNup — Everton (@EvertonESP) April 5, 2021 Foto: Twitter Everton L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

