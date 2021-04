Italia zona rossa, regole per oggi 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno di zona rossa in tutta Italia. oggi 5 aprile, giorno di Pasquetta, restano in vigore sul territorio nazionale tutte le misure più restrittive predisposte per il periodo di Pasqua, per il contenimento del contagio da coronavirus, con divieti e limitazioni su spostamenti, visite ad amici e parenti, seconde case. Da domani si torna alle distinzioni tra zona rossa e arancione per le Regioni, con le rispettive indicazioni a seconda della fascia di colore. Dunque dal 6 aprile la mappa dell’Italia si presenterà così: zona rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta; zona arancione tutte le altre. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno diin tutta, giorno di Pasquetta, restano in vigore sul territorio nazionale tutte le misure più restrittive predisposte per il periodo di Pasqua, per il contenimento del contagio da coronavirus, con divieti e limitazioni su spostamenti, visite ad amici e parenti, seconde case. Da domani si torna alle distinzioni trae arancione per le Regioni, con le rispettive indicazioni a seconda della fascia di colore. Dunque dal 6la mappa dell’si presenterà così:Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta;arancione tutte le altre. Ma ...

