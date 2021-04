Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile: programma, orario, tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Sei Nazioni femminile sta per cominciare anche per le azzurre: l’Italia, che ha riposato sabato 3 aprile, riceverà l’Inghilterra sabato 10 aprile. Il match si giocherà a Parma ed avrà inizio alle ore 15.00. Nella partita d’esordio l’Inghilterra ha battuto la Scozia per 52-10. Il match tra Italia ed Inghilterra, così come gli altri due incontri dell’Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre tutti gli incontri del torneo saranno trasmessi in streaming su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare dell’Italia. LA POOL DELL’Italia NEL SEI Nazioni femminile 2021 Pool A Inghilterra, Italia, ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Seista per cominciare anche per le azzurre: l’, che ha riposato sabato 3 aprile, riceverà l’sabato 10 aprile. Il match si giocherà a Parma ed avrà inizio alle ore 15.00. Nella partita d’esordio l’ha battuto la Scozia per 52-10. Il match traed, così come gli altri due incontri dell’, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, mentre tutti gli incontri del torneo saranno trasmessi in streaming su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare dell’. LA POOL DELL’NEL SEI2021 Pool A, ...

Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby femminile: programma, orario, tv Il Sei Nazioni femminile sta per cominciare anche per le azzurre: l'Italia, che ha riposato sabato 3 aprile, riceverà l'Inghilterra sabato 10 aprile. Il match si giocherà a Parma ed avrà inizio alle ...

