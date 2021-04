Isolde Kostner, chi è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 5 aprile 2021) Il cognome senza dubbio non ci è nuovo, e quindi neanche la professione della nuovissima naufraga dell’Isola dei Famosi. Isolde Kostner, classe 1975, professione sciatrice: buon sangue non mente. È infatti la cugina di un’altra regina dei ghiacci, Carolina Kostner. Un ambiente totalmente nuovo quello che si parerà davanti all’atleta bolzanina, che abbandona le piste da sci per tuffarsi nel mare cristallino dell’Honduras. Almeno le spiagge saranno candide come la neve! Isolde Kostner: una regina delle nevi in Honduras Il curriculum di Isolde Kostner è di tutto rispetto: indossando gli sci a soli tre anni, dal 1993 al 2006 ha collezionato ben 15 vittorie in Coppa del Mondo, mentre nel 2002, ai diciannovesimi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Il cognome senza dubbio non ci è nuovo, e quindi neanche la professione della nuovissimadei, classe 1975, professione sciatrice: buon sangue non mente. È infatti la cugina di un’altra regina dei ghiacci, Carolina. Un ambiente totalmente nuovo quello che si parerà davanti all’atleta bolzanina, che abbandona le piste da sci per tuffarsi nel mare cristallino dell’Honduras. Almeno le spiagge saranno candide come la neve!: una regina delle nevi in Honduras Il curriculum diè di tutto rispetto: indossando gli sci a soli tre anni, dal 1993 al 2006 ha collezionato ben 15 vittorie in Coppa del Mondo, mentre nel 2002, ai diciannovesimi ...

