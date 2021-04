Isola dei Famosi, Vera Gemma accende il fuoco con una ciocca di capelli – VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) Vera Gemma è la Queen di questa Isola dei Famosi 2021. Ed infatti, attualmente su Playa Esperanza in compagnia di Miryea Stabile, ha avuto la geniale idea di accendere il fuoco con una ciocca dei suoi capelli. Isola, Vera Gemma accende il fuoco con una ciocca di capelli Nonostante l’idea sia risultata apparentemente bislacca, Vera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 aprile 2021)è la Queen di questadei2021. Ed infatti, attualmente su Playa Esperanza in compagnia di Miryea Stabile, ha avuto la geniale idea dire ilcon unadei suoiilcon unadiNonostante l’idea sia risultata apparentemente bislacca,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

