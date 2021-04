Isola dei famosi: tutti contro Daniela Martani (Di lunedì 5 aprile 2021) Sull’Isola dei famosi e fuori dal reality show sono tutti contro Daniela Martani, la naufraga vegana di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Eco che cosa hanno detto alcuni opinionisti ospiti di Barbara d’Urso a proposito della concorrente non vax. Daniela Martani è sicuramente una naufraga dell’Isola dei famosi che non passa inosservata. Vegana, contro i vaccini (anche se per partecipare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Sull’deie fuori dal reality show sono, la naufraga vegana di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Eco che cosa hanno detto alcuni opinionisti ospiti di Barbara d’Urso a proposito della concorrente non vax.è sicuramente una naufraga dell’deiche non passa inosservata. Vegana,i vaccini (anche se per partecipare Articolo completo: dal blog SoloDonna

