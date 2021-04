Isola dei famosi | Maurizio Costanzo mette in guardia Ilary

Leggi su solodonna

(Di lunedì 5 aprile 2021)è un uomo di tv molto rispettato, non solo per la sua lunga carriera, ma anche per la sua saggezza; nella rubrica settimanale sul settimanale “Nuovo”,ha voluto dare un consiglio e un avvertimento aBlasi, scopriamo insieme cosa ha detto!non è solamente il marito di Maria De Filippi, ma è un uomo molto rispettato nella televisione italiana; considerato un uomo che fa Articolo completo: dal blog SoloDonna