Isola dei Famosi | malore per Francesca Lodo | cosa è successo e le sue condizioni

Francesca Lodo si è sentita male all'Isola dei Famosi? Questa pare essere la domanda che sta circolando in queste ore sui Social e tra gli appassionati del reality show condotto per la prima volta da Ilary Blasi. A poche ore dalla settima puntata, infatti, parrebbe che la ex letterina di 'Passaparola' si sia sentita male e che abbia dovuto abbandonare momentaneamente il gioco. Sono ormai 21 giorni, chi più chi meno, che i naufraghi hanno iniziato questa avventura all'Isola dei Famosi e di cose ne sono già successe molte. Vera Gemma e Miryea sono state eliminate e si trovano a 'Playa Esperanza' all'insaputa degli altri concorrenti. Altri due partecipanti hanno deciso di non concedersi una seconda possibilità e sono tornati in Italia, Paul Gascoigne e Roberto Ciufoli si sono fatti male, ...

