Isola dei Famosi, la rivelazione di Ilary Blasi: “Ecco chi sono i miei naufraghi preferiti” (Di lunedì 5 aprile 2021) La regina dell’Isola dei Famosi è lei, Ilary Blasi. Da quest’anno è la padrona di casa del reality. Mentre a Cayo Cochinos i naufraghi soffrono la fame e la stanchezza lei dallo studio li incoraggia, elargisce consigli e non esita a bacchettarli quando necessario. A commentare con lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 aprile 2021) La regina dell’deiè lei,. Da quest’anno è la padrona di casa del reality. Mentre a Cayo Cochinos isoffrono la fame e la stanchezza lei dallo studio li incoraggia, elargisce consigli e non esita a bacchettarli quando necessario. A commentare con lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - Postfin : @Sargans2 @Paolikkio radunati tutti in una isola, tutta loro, l' isola dei coglioni .. - 1989_giuseppe : @sonoparticolare Si guardassero l’isola dei famosi, è non c cagassero il cazzo. -