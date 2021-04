Isola dei Famosi, la furia di Vera Gemma contro un naufrago: il motivo (Di lunedì 5 aprile 2021) La sera di Pasquetta andrà in scena il settimo live dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi e sarà l’occasione per chiarire alcuni aspetti che creano grande tensione tra i naufraghi: la questione del cibo e il rapporto tra Vera Gemma e Awed. Vediamo i dettagli La sera di Pasquetta, contrariamente a quanto anticipato da alcuni organi di informazione, torna regolarmente in onda l’Isola dei Famosi. Sarà il settimo live dell’edizione 2021, la quindicesima della Storia del programma, del reality show condotto da Ilary Blasi. Molta la carne al fuoco ma tre temi spiccano in particolar modo. Il primo il più delicato, la questione del cibo. La gestione dei naufraghi, sia quando erano divisi in Burinos e Rafinados, sia con l’approdo a Playa Reunion e Playa Esperanza è stata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021) La sera di Pasquetta andrà in scena il settimo live dell’edizione 2021 dell’deie sarà l’occasione per chiarire alcuni aspetti che creano grande tensione tra i naufraghi: la questione del cibo e il rapporto trae Awed. Vediamo i dettagli La sera di Pasquetta, contrariamente a quanto anticipato da alcuni organi di informazione, torna regolarmente in onda l’dei. Sarà il settimo live dell’edizione 2021, la quindicesima della Storia del programma, del reality show condotto da Ilary Blasi. Molta la carne al fuoco ma tre temi spiccano in particolar modo. Il primo il più delicato, la questione del cibo. La gestione dei naufraghi, sia quando erano divisi in Burinos e Rafinados, sia con l’approdo a Playa Reunion e Playa Esperanza è stata ...

