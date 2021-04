Isola dei Famosi | due nuovi ingressi e una eliminazione destinata a far discutere | le anticipazioni di stasera

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 aprile 2021), lunedì 5 aprile in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’dei, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia.dei2021,: dueA commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come di consueto: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.