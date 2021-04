Isola dei famosi: anticipazioni oggi 5 aprile. Due nuove naufraghe (Di lunedì 5 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata dell’Isola dei famosi in onda questa sera, lunedì 5 aprile 2021? Quali sorprese riserverà la Pasquetta ai naufraghi impegnati a sopravvivere in Honduras? Chi sarà eliminato tra Drusilla Gucci e Daniela Martani? E quale sarà la sorte di Miryea Stabile e Vera Gemma, naufraghe di Playa Esperanza? Due nuove naufraghe sbarcheranno a Cayo Cochinos. L’Isola dei famosi non va in vacanza. E anche oggi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata dell’deiin onda questa sera, lunedì 52021? Quali sorprese riserverà la Pasquetta ai naufraghi impegnati a sopravvivere in Honduras? Chi sarà eliminato tra Drusilla Gucci e Daniela Martani? E quale sarà la sorte di Miryea Stabile e Vera Gemma,di Playa Esperanza? Duesbarcheranno a Cayo Cochinos. L’deinon va in vacanza. E ancheArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Siete pronti per un nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi? In prima serata su #Canale5 - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - _Bitw_n_10 : RT @Juvestuga: Paolo mentre gioca la Juve guarda l’isola dei famosi, mi dispiace ma non sei uno juventino vero allora - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 APRILE 2021: UN LUNEDÌ TRA LA FUGGITIVA, L'ISOLA DEI FAMOSI E CITTÀ SEGRETE -