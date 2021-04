Isola dei Famosi, anticipazioni 5 aprile: Daniela Martani e Drusilla Gucci a rischio eliminazione (Di lunedì 5 aprile 2021) Stasera, 5 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi in veste di opinionisti. La conduttrice nel corso dell’appuntamento odierno svelerà ai telespettatori l’esito del televoto settimanale che attualmente vede a rischio eliminazione: Daniela Martani e Drusilla Gucci, una di loro due dovrà abbandonare definitivamente l’Isola dei Famosi. Su Playa Reunion, i naufraghi che ora sono presenti, quest’oggi dovranno dare un nuovo nome all’Isola dopo lo scioglimento di Playa Buriña e Playa Rafinada. Al momento ad occupare la parte più grande ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 aprile 2021) Stasera, 52021, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata dell’dei, il reality show condotto da Ilary Blasi, con la collaborazione di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi in veste di opinionisti. La conduttrice nel corso dell’appuntamento odierno svelerà ai telespettatori l’esito del televoto settimanale che attualmente vede a, una di loro due dovrà abbandonare definitivamente l’dei. Su Playa Reunion, i naufraghi che ora sono presenti, quest’oggi dovranno dare un nuovo nome all’dopo lo scioglimento di Playa Buriña e Playa Rafinada. Al momento ad occupare la parte più grande ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - QuiMediaset_it : Siete pronti per un nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi? In prima serata su #Canale5 - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - _Bitw_n_10 : RT @Juvestuga: Paolo mentre gioca la Juve guarda l’isola dei famosi, mi dispiace ma non sei uno juventino vero allora - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 APRILE 2021: UN LUNEDÌ TRA LA FUGGITIVA, L'ISOLA DEI FAMOSI E CITTÀ SEGRETE -