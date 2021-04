Isola dei Famosi 2021, settima puntata – Cerioli elimina la Isoardi, che va a Playa Esperanza. Fuori la Martani. Al televoto Drusilla vs Andrea (Di martedì 6 aprile 2021) Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2021 Lunedì di Pasquetta con l’Isola dei Famosi 2021 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della settima puntata. Isola dei Famosi 2021: la diretta minuto per minuto della settima puntata 21.42: Breve anteprima. 21.46: Ilary è già al centro dello studio e promette “una puntata ricca di emozioni”. Poi saluta “le mie tre scialuppe di salvataggio” (gli opinionisti) e lancia il “riassuntino”. 21.49: Collegamento con l’Honduras e subito il primo tema caldo della serata: ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 aprile 2021) Ilary Blasi -deiLunedì di Pasquetta con l’deie qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso delladei: la diretta minuto per minuto della21.42: Breve anteprima. 21.46: Ilary è già al centro dello studio e promette “unaricca di emozioni”. Poi saluta “le mie tre scialuppe di salvataggio” (gli opinionisti) e lancia il “riassuntino”. 21.49: Collegamento con l’Honduras e subito il primo tema caldo della serata: ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - FrenkMarino : Il voto odierno potrebbe quindi influenzare non solo la vita dei 56 mila cittadini dell'isola, dediti principalment… - Baronpower3 : ???? l’Italia is a Magical Land! Parola di #MickJagger #Sicilia #RockAndRoll Mick Jagger in Sicilia: il leader d… -