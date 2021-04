Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla settima puntata: concorrenti e ultime news (Di lunedì 5 aprile 2021) Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della settima puntata: concorrenti e ultime news Questa sera, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della settima puntata rivelano che ci potrebbero esserci delle grandi novità. Potrebbero, ad esempio, esserci dei nuovi ingressi. Ovviamente assisteremo alla consueta prova ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021)dei, ledellaQuesta sera, lunedì 5 aprile, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ledellarivelano che ci potrebbero esserci delle grandi novità. Potrebbero, ad esempio, esserci dei nuovi ingressi. Ovviamente assisteremo alla consueta prova ...

