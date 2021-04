Isola dei Famosi 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi (Di lunedì 5 aprile 2021) Isola DEI Famosi 2021 eliminati – Chi è stato eliminato oggi – lunedì 5 aprile 2021 – al termine della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2021? In nomination c’erano Drusilla Gucci e Daniela Martani. A dover lasciare l’Isola è stata… notizia in aggiornamento… Ma vediamo insieme i concorrenti (naufraghi) dell’Isola dei Famosi 2021: Awed Akash Kumar Beppe Braida Brando Giorgi Ferdinando Guglielmotti Gilles Rocca Paul Gascoigne Roberto Ciufoli Angela Melillo Daniela Martani Drusilla Gucci Elisa Isoardi Francesca Lodo Valentina Persia Vera Gemma Myrea Stabile Andrea Cerioli Come si vota Abbiamo visto i concorrenti ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021)DEI– Chi è– lunedì 5 aprile– al termine della settima puntata dell’dei? In nomination c’erano Drusilla Gucci e Daniela Martani. A dover lasciare l’è stata… notizia in aggiornamento… Ma vediamo insieme i concorrenti (naufraghi) dell’dei: Awed Akash Kumar Beppe Braida Brando Giorgi Ferdinando Guglielmotti Gilles Rocca Paul Gascoigne Roberto Ciufoli Angela Melillo Daniela Martani Drusilla Gucci Elisa Isoardi Francesca Lodo Valentina Persia Vera Gemma Myrea Stabile Andrea Cerioli Come si vota Abbiamo visto i concorrenti ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - IsolaDeiFamosi : Questa sera dalle 20.45 su Mediaset Play e sul sito de L’Isola dei Famosi, Andrea Dianetti e Valeria Angione conduc… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - errezetta : praticamente nel mio fanta se non ci fosse stata l'isola dei perdenti non ci sarebbe più: nessuno - IPalmioli : @infotommizorzi Sto vedendo la nuova puntata dell'isola dei famosi ma Tommy come.e vestito con la giacchetta del pi… -