Invasione d’aria artica | con NEVE in arrivo a quote molto basse I dettagli

(Di lunedì 5 aprile 2021) Arriva in queste ore il possente fronte artico che, dopo aver valicato le Alpi, dilagherà rapidamente sullo Stivale nel corso di martedì. Il fronte si sposterà da nord verso sud. L’instabilità si manifesterà dapprima sulle Alpi, poi al Nord-Est e gran parte del Centro-Sud, soprattutto lungo le aree del versante adriatico. Rovesci diinanche a bassa quota su parte d’ItaliaL’aria fredda, al seguito della perturbazione, determinerà un repentino abbassamento della quota. Rovesci nevosi interesseranno diffusamente le aree collinari anche in Appennino nel momento dell’afflusso freddo. Apiùavremo episodi ditonda e diffuse grandinate. Fiocchi localmente a tratti fino in pianura Nelo, martedì mattina la ...