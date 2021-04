Inter, su Hakimi lo spettro della Premier League (Di lunedì 5 aprile 2021) Dalla Premier League c’è un club pronto a mettere le mani su uno dei gioielli dell’Inter, sul piatto un’offerta importante. Mancano ancora diversi mesi all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma il chiacchiericcio mediatico ha già cominciato ad alimentare indiscrezioni e possibili operazioni. Il tutto, va da sé, è da rinviare alla prossima estate, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 aprile 2021) Dallac’è un club pronto a mettere le mani su uno dei gioielli dell’, sul piatto un’offerta importante. Mancano ancora diversi mesi all’iniziosessione estiva di calciomercato, ma il chiacchiericcio mediatico ha già cominciato ad alimentare indiscrezioni e possibili operazioni. Il tutto, va da sé, è da rinviare alla prossima estate, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - Corriere : All’Inter tornano di nuovo i conti: Suning paga Hakimi al Real e gli stipendi di gennaio - Busonzio : RT @internewsit: Hakimi e le offerte fantasma: piace a tutti ma l'Inter non lo sa (né lo cede) - - Mediagol : #Video #Inter, non solo Lautaro Martinez e Hakimi: ecco chi fa segnare Lukaku. Le immagini -