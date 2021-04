Inter Sassuolo | Conte pensa al cambio di ruolo per Darmian

(Di lunedì 5 aprile 2021) Antoniodeve fare i conti con le assenze di Brozovic e Bastoni, squalificati contro il: ecco ilperAntoniodeve fare i conti con le assenze di Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni contro il: il tecnico dell’alle contromosse per ovviare a queste mancanze. Come riportato da Sky Sport,all’inserimento di Matteonella difesa a 3 con Stefan De Vrij e un confermato Andrea Ranocchia perno centrale della difesa nerazzurra. Leggi su Calcionews24.com

Antonio Conte deve fare i conti con le assenze di Brozovic e Bastoni, squalificati contro il: ecco il cambio ruolo per ...La vittoria col Bologna è già alle spalle , l'vuole continuare a correre , allungare la sua fuga e mettere le mani sullo scudetto. Mercoledì a San Siro arriva ilper il recupero della sfida non giocata dopo lo stop dell'Ats per i ...... Darmian Antonio Conte deve fare i conti con le assenze di Marcelo Brozovic e Alessandro Bastoni contro il Sassuolo: il tecnico dell’Inter pensa alle contromosse per ovviare a queste mancanze. Come ...Comunicato ufficiale della SSC Napoli in merito ai tamponi supplementari effettuati da Piotr Zielinski ei tre Nazionali italiani.