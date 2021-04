Inter | Brozovic squalificato contro il Sassuolo | Conte pensa al sostituto

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il tecnico dell’Antoniosarà costretto a effettuare dei cambi a centrocampo rispetto alla garail Bologna. Ecco le soluzioni Complice la squalifica di Marcelo, il tecnico dell’Antoniosarà costretto a effettuare dei cambi a centrocampo rispetto alla garail Bologna. Secondo quanto ricostruito da Gazzetta dello Sport, al momento Roberto Gagliardini è il favorito per sostituire il croatoilmercoledì pomeriggio ma le quotazioni di Stefano Sensi sono in rialzo. Più difficile, infine, che il tecnico nerazzurro possa affidarsi ad uno fra Arturo Vidal e Matias Vecino. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

Il tecnico dell'Antonio Conte sarà costretto a effettuare dei cambi a centrocampo rispetto alla gara contro il Bologna. Ecco le ...La 'fatal Sampdoria' ha colpito ancora, regalando un'analogia con l'ultima stagione che ha visto un'trionfante. Così come ha fatto anche. La follia del croato, che con un passaggio ...A difendere la porta neroverde ci sarà Consigli. Al centro della difesa molto probabilmente tornerà Ferrari, che verrà affiancato da uno tra Chiriches e Marlon, con il brasiliano in vantaggio sul rume ...Dalla difesa all’attacco, in vista della prossima stagione i nerazzurri hanno ancora uomini in bilico: nelle prossime partite si deciderà anche il loro destino ...