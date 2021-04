Inter, bella notizia: ad Appiano c'è anche Marotta (Di lunedì 5 aprile 2021) MILANO - Giuseppe Marotta è tornato ad Appiano Gentile. L'ad dell'area sport dell'Inter oggi pomeriggio è alla Pinetina per assistere all'allenamento degli uomini di Conte che stanno preparando il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) MILANO - Giuseppeè tornato adGentile. L'ad dell'area sport dell'oggi pomeriggio è alla Pinetina per assistere all'allenamento degli uomini di Conte che stanno preparando il ...

Con Eriksen Inter più bella. Però manca ancora una cosa... Christian Eriksen è ormai da tempo una certezza. Anche nel match di sabato sera, giocatosi al 'Dall'Ara' contro il Bologna, è stato tra i migliori a centrocampo.

Milan-Samp 1-1: Hauge risponde a Quagliarella. E l'Inter stasera può allungare Il Milan rischia di compromettere la sua corsa Champions, ma è Hauge a salvare il Diavolo a 3' dalla fine. A San Siro finisce 1-1 tra rossoneri e Sampdoria.

