Intel Rocket Lake-S | consigli build

(Di lunedì 5 aprile 2021) L’undicesima generazione di processoriè da poco disponibile online e queste sono alcune delle possibiliate.i9 CPU:i9-11900K Pagina prodotto – AmazonDissipatore: ARCTIC Liquid Freezer II 280 (posizione inferiore) Pagina prodotto – AmazonGPU: RTX 3080 attualmente non disponibileMOBO: MSI MPG Z590 Gaming Carbon WiFi Pagina prodotto – AmazonRAM: G.Skill Trident Z Neo DDR4 32GB 3600MHz (2x16GB) Pagina prodotto – AmazonSSD: Patriot Viper PCIe 4.0 M.2 (2280) 1TB Pagina prodotto – AmazonHDD: Seagate Barracuda 4TB Pagina prodotto – AmazonPSU: ANTEC HCG 850W (80+ Gold) Pagina prodotto – AmazonAlternativa: Sharkoon SilentStorm Cool Zero 850W (80+ Gold) Pagina prodotto – Amazon Case: Antec P120 Crystal Pagina ...

A breve distanza dalla relativa presentazione, il brand taiwanese MSI ha collocato i neonati processoridi 11° generazione , serie S (Lake - S), all'interno di un trittico di venturi (da Giugno) gaming desktop che, in più, beneficiano delle schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 30 con ...Tra le varie schede madri Z590 disponibili in commercio abbiamo avuto modo di utilizzare il modello MSI MEG Z590 ACE per la nostra analisi delle CPULake. Si tratta della proposta di ...MSI, noto brand hardware taiwanese apprezzato nel settore del gaming, ha anticipato, in vista del lancio in quel di giugno, diversi gaming desktop, aggiornati con nuovi processori e recenti GPU: ecco ...Intel ha finalmente rilasciato i primi driver ufficiali della nuova grafica integrata Iris Xe dei processori di undicesima generazione.